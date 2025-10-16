PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rhede (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B67 zwischen Borken und Rhede zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen im Gegenverkehr. Die B67 ist aktuell zwischen Bocholt und Borken komplett gesperrt. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde der 35-jährige Unfallbeteiligte Bocholter schwer verletzt und die 45-jährige Unfallbeteiligte Heidenerin leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

