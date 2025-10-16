Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rhede (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B67 zwischen Borken und Rhede zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen im Gegenverkehr. Die B67 ist aktuell zwischen Bocholt und Borken komplett gesperrt. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde der 35-jährige Unfallbeteiligte Bocholter schwer verletzt und die 45-jährige Unfallbeteiligte Heidenerin leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es wird nachberichtet.

