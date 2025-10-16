POL-BOR: Gronau - Eingebrochen und verwüstet
Tatort: Gronau, Brändströmstraße;
Tatzeit: zwischen 14.10.2025, 12.00 Uhr und 16.10.2025, 07.30 Uhr;
Auf die Terrasse eines Cafés eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau an der Brändströmstraße. Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Stahltor. Die Einbrecher verwüsteten die Veranda und warfen Tische und Stühle in den angrenzenden Fluss. Zudem beschädigten sie die Fensterscheiben des Cafés, gelangten jedoch nicht ins Objekt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
