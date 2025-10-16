POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Nach Unfall geflüchtet
Velen (ots)
Unfallort: Velen-Ramsdorf, Südring;
Unfallzeit: Zwischen 14.10.2025, 18.30 Uhr und 15.10.2025, 14.15 Uhr;
Einen weißen Mazda CX5 angefahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Velen-Ramsdorf. Das Auto stand zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag auf dem Parkstreifen am Seitenrand der Straße Südring. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
