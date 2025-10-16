POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Mühlenstraße; Tatzeit: 15.10.2025, 14.00 Uhr; Unter dem Vorwand, den Zähler ablesen zu wollen, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung einer Frau in Borken. Der Unbekannte begab sich mit der Bewohnerin in ihre Küche. Dort forderte sie den Mann auf, sich auszuweisen. Als er das Haus unter einem Vorwand verließ und nicht zurückkam, bemerkte die Geschädigte eine ...

mehr