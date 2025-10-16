Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 15.10.2025, zwischen 09.00 Uhr und 14.45 Uhr;

Einen blauen Hyundai angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Mittwoch, zwischen 09.00 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Grünstreifen zwischen der Zufahrt der Allee zum Berkelsee und dem Parkplatz einer angrenzenden Firma. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell