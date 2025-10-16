PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 15.10.2025, zwischen 09.00 Uhr und 14.45 Uhr;

Einen blauen Hyundai angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Mittwoch, zwischen 09.00 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Grünstreifen zwischen der Zufahrt der Allee zum Berkelsee und dem Parkplatz einer angrenzenden Firma. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:06

    POL-BOR: Stadtlohn - Dachrinnen von Baustelle entwendet

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Droste-Hülshoff-Straße; Tatzeit: zwischen 11.10.2025, 16.30 Uhr und 14.10.2025, 16.00 Uhr; Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Samstag- und Dienstagnachmittag in den Garten eines Einfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße in Stadtlohn ein. Sie entwendeten mehrere Meter Kupferdachrinnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:05

    POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Gartenhütte

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: 12.10.2025, 03.55 Uhr; In eine Gartenhütte eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Gronau an der Enscheder Straße. Der Mann versuchte sich in der Nacht zu Montag Zutritt zur Hütte zu verschaffen. Er wurde bei dem Versuch von dem Bewohner des Hauses beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchtete der Einbrecher. Nach Angaben des Zeugen kann der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren