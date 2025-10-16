PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sitzgruppe beschädigt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hagenstraße;

Tatzeit: 11.10.2025, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr;

Den Tisch einer Sitzgruppe beschädigt haben bislang drei unbekannte Täter an der Hagenstraße in Stadtlohn. Eine Zeugin beobachtete drei Jugendliche, die Samstagabend zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr die Beine des Tisches beschädigten. Die Jungen werden wie folgt beschrieben: alle etwa 14 bis 16 Jahre alt, eine Person kräftig mit großer Statur und blonden Haaren. Ein weiterer wird mit schmaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:39

    POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße; Unfallzeit: 15.10.2025, zwischen 09.00 Uhr und 14.45 Uhr; Einen blauen Hyundai angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Mittwoch, zwischen 09.00 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Grünstreifen zwischen der Zufahrt der Allee zum Berkelsee und dem Parkplatz einer angrenzenden Firma. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:06

    POL-BOR: Stadtlohn - Dachrinnen von Baustelle entwendet

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Droste-Hülshoff-Straße; Tatzeit: zwischen 11.10.2025, 16.30 Uhr und 14.10.2025, 16.00 Uhr; Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Samstag- und Dienstagnachmittag in den Garten eines Einfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße in Stadtlohn ein. Sie entwendeten mehrere Meter Kupferdachrinnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren