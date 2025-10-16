Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sitzgruppe beschädigt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hagenstraße;

Tatzeit: 11.10.2025, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr;

Den Tisch einer Sitzgruppe beschädigt haben bislang drei unbekannte Täter an der Hagenstraße in Stadtlohn. Eine Zeugin beobachtete drei Jugendliche, die Samstagabend zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr die Beine des Tisches beschädigten. Die Jungen werden wie folgt beschrieben: alle etwa 14 bis 16 Jahre alt, eine Person kräftig mit großer Statur und blonden Haaren. Ein weiterer wird mit schmaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell