Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: BMW in Böschung

Wadern (ots)

Am 14.10.2025, um kurz nach 14:00 Uhr, kam es in Wadern zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang für die Insassen und auch für unbeteiligte Dritte. Ein erst wegen einer verbüßten Haftstrafe entlassener 45-Jähriger aus dem Landkreis Merzig-Wadern führte einen nicht zugelassenen, jedoch mit falschen Kennzeichen versehenen, 3er BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der stark mit Verkehr frequentierten Straße Am Hals, verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde glücklicherweise durch ein dort üppiges Gebüsch abgebremst und kam in Unfallendstellung. Die zwei Mitinsassen blieben wohl unverletzt und flüchteten von der Örtlichkeit zu Fuß. Der Fahrer konnte von der Polizei gestellt werden. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell