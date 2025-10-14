PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: BMW in Böschung

Wadern (ots)

Am 14.10.2025, um kurz nach 14:00 Uhr, kam es in Wadern zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang für die Insassen und auch für unbeteiligte Dritte. Ein erst wegen einer verbüßten Haftstrafe entlassener 45-Jähriger aus dem Landkreis Merzig-Wadern führte einen nicht zugelassenen, jedoch mit falschen Kennzeichen versehenen, 3er BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der stark mit Verkehr frequentierten Straße Am Hals, verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde glücklicherweise durch ein dort üppiges Gebüsch abgebremst und kam in Unfallendstellung. Die zwei Mitinsassen blieben wohl unverletzt und flüchteten von der Örtlichkeit zu Fuß. Der Fahrer konnte von der Polizei gestellt werden. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- Kuhn-DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 19:33

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

    Wadern-Nunkirchen (ots) - Am Donnerstag, dem 09.10.2025, wurde ein weißer Skoda Oktavia in der Zeit von 17:10h bis 17:15h auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Wadern-Nunkirchen durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des linken Rücklichtes bzw. der Kofferraumklappe beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 02:01

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Pferd auf der BAB 1

    Nonnweiler (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 20:43 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Nordsaarland sowie der Führungs- und Lagezentrale zahlreiche Notrufe ein, wonach auf der BAB 1 im Bereich Otzenhausen ein Pferd aus einem fahrenden Pferdeanhänger auf die Fahrbahn gesprungen sei. Kurz darauf meldeten Verkehrsteilnehmer Kollisionen zwischen dem Tier und mehreren Fahrzeugen. Im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren