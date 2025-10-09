PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am Donnerstag, dem 09.10.2025, wurde ein weißer Skoda Oktavia in der Zeit von 17:10h bis 17:15h auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Wadern-Nunkirchen durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des linken Rücklichtes bzw. der Kofferraumklappe beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010 zu melden.

