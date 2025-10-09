Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise
Wadern-Nunkirchen (ots)
Am Donnerstag, dem 09.10.2025, wurde ein weißer Skoda Oktavia in der Zeit von 17:10h bis 17:15h auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Wadern-Nunkirchen durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des linken Rücklichtes bzw. der Kofferraumklappe beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010 zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell