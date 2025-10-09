POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Nonnweiler (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 20:43 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Nordsaarland sowie der Führungs- und Lagezentrale zahlreiche Notrufe ein, wonach auf der BAB 1 im Bereich Otzenhausen ein Pferd aus einem fahrenden Pferdeanhänger auf die Fahrbahn gesprungen sei. Kurz darauf meldeten Verkehrsteilnehmer Kollisionen zwischen dem Tier und mehreren Fahrzeugen. Im Rahmen der ...

