POL-HB: Nr.: 0429 --Kontrollen am Bahnhof und im Viertel: 21-jähriger Autofahrer während Probezeit unter Cannabiseinfluss unterwegs--

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, Bahnhofsvorstadt/Steintor Zeit: 03.07.2025, 14-21 Uhr

Rund um den Bahnhof und im Viertel führten zivile und uniformierte Einsatzkräfte am Donnerstag intensive Kontrollmaßnahmen durch. Im Fokus stand dabei die Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität.

Ab dem frühen Nachmittag bis in den Abend hinein führten die Einsatzkräfte offene und verdeckte Maßnahmen in der Bahnhofsvorstadt und im Steintor durch. Bei den umfangreichen Kontrollen schritten sie bei diversen Straßendeals ein, stellten insbesondere Kokain und Cannabis sowie Bargeld sicher und konnten mehrere Straßenhändler stellen. Nachdem ein 21 Jahre alter Mann unerlaubt Cannabis erworben hatte und mit seinem Auto wegfuhr, führten die Einsatzkräfte anschließend eine Verkehrskontrolle durch. Währenddessen stellte sich heraus, dass er sich noch in der Probezeit befindet, zudem ergab ein Drogentest ein positives Ergebnis auf Cannabis. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Insgesamt wurden rund 30 Personen kontrolliert, 15 Platzverweise ausgesprochen und drei Wohnungen durchsucht. Es wurden unter anderem Strafanzeigen nach dem Konsumcannabisgesetz sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Einsatz und wird auch weiterhin, auch mit anderen Behörden, offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

