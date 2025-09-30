Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Fahrzeug-Aufbrüche im Zuständigkeitsbereich der PI Nordsaarland. Polizei sucht Zeugen.

Wadern (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht vom Montag (29.09.2025) auf den Dienstag (30.09.2025) kam es zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen im Zuständigkeitsbereich der PI Nordsaarland.

Tat 1: Versuchter PKW-Aufbruch in Rappweiler:

Gegen 23:00 Uhr, 29.09.2025, begab sich eine männliche Person zu dem im Carport, in der Straße Kiefernweg, geparkten PKW und versuchte diesen zu öffnen. Es blieb beim Versuch, der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und entfernte sich vom Tatort.

Tat 2: Aufbruch VW T6 am Bostalsee:

Am Dienstagmorgen 30.09.2025, in der Zeit von 04:50 Uhr bis 06:00 Uhr, wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz "P5 Biotop" des Bostalsee aufgebrochen. An dem Fahrzeug der Marke VW T6 wurde durch den Täter die Scheibe eingeschlagen und Gegenstände aus dem Innenraum entwendet.

Tat 3: Aufbruch Transporter in Otzenhausen:

In der Tatzeit zwischen 29.09.2025, 21:45 Uhr und 30.09.2025, 08:00 Uhr wurde an dem geparkten Transporter gewaltsam die Beifahrertür geöffnet und der Fahrzeuginnenraum durchsucht. Der Transporter war in einer Einfahrt in der Straße Alter Huf in Otzenhausen geparkt.

Die Polizei hat nach entsprechender Tatortaufnahme und Spurensicherung an den drei Tatorten die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland, Tel. 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

In vorliegender Sache weist die Polizei nochmals darauf hin, geparkte bzw. abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell