Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Falscher Stromableser entwendet Schmuck

Borken (ots)

Tatort: Borken, Mühlenstraße;

Tatzeit: 15.10.2025, 14.00 Uhr;

Unter dem Vorwand, den Zähler ablesen zu wollen, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung einer Frau in Borken. Der Unbekannte begab sich mit der Bewohnerin in ihre Küche. Dort forderte sie den Mann auf, sich auszuweisen. Als er das Haus unter einem Vorwand verließ und nicht zurückkam, bemerkte die Geschädigte eine offenstehende Schublade im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer fehlte eine goldfarbene Halskette. Möglicherweise hat sich eine zweite Person durch die offenstehende Wohnungstür Zugang in die Wohnung verschafft. Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,75 Meter groß und trug lange schwarze Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Die Polizei warnt erneut davor, Unbekannte hereinzulassen, die unangemeldet vor der Tür stehen. Ausführliche Informationen gibt es auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell