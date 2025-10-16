POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Bank
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Vereinsstraße;
Tatzeit: zwischen 15.10.2025, 16.15 Uhr und 16.10.2025, 08.30 Uhr;
In eine Bank eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau an der Vereinsstraße. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen hatten sich die Einbrecher erfolglos an einer Hintertür zu schaffen gemacht. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
