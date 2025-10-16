PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Drei Gänse brutal getötet

Legden (ots)

Tatort: Legden, Kirchplatz;

Tatzeit: Zwischen 15.10.2025, 19.00 Uhr und 16.10.2025, 08.00 Uhr;

Drei von vier Gänsen brutal getötet hat ein bislang unbekannter Täter in Legden. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zu Donnerstag auf einem Grundstück am Kirchplatz. Der oder die Täter ließen die getöteten Tiere am Tatort zurück. Wer mit sachdienlichen Hinweisen zur Aufklärung dieser Tat beitragen kann, sollte sich unter der Tel. (02561) 9260 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 16.10.2025 – 11:19

    POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Nach Unfall geflüchtet

    Velen (ots) - Unfallort: Velen-Ramsdorf, Südring; Unfallzeit: Zwischen 14.10.2025, 18.30 Uhr und 15.10.2025, 14.15 Uhr; Einen weißen Mazda CX5 angefahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Velen-Ramsdorf. Das Auto stand zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag auf dem Parkstreifen am Seitenrand der Straße Südring. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:18

    POL-BOR: Borken - Falscher Stromableser entwendet Schmuck

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Mühlenstraße; Tatzeit: 15.10.2025, 14.00 Uhr; Unter dem Vorwand, den Zähler ablesen zu wollen, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung einer Frau in Borken. Der Unbekannte begab sich mit der Bewohnerin in ihre Küche. Dort forderte sie den Mann auf, sich auszuweisen. Als er das Haus unter einem Vorwand verließ und nicht zurückkam, bemerkte die Geschädigte eine ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:40

    POL-BOR: Stadtlohn - Sitzgruppe beschädigt

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Hagenstraße; Tatzeit: 11.10.2025, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr; Den Tisch einer Sitzgruppe beschädigt haben bislang drei unbekannte Täter an der Hagenstraße in Stadtlohn. Eine Zeugin beobachtete drei Jugendliche, die Samstagabend zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr die Beine des Tisches beschädigten. Die Jungen werden wie folgt beschrieben: alle etwa 14 bis 16 Jahre alt, eine ...

    mehr
