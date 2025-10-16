POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Wüllen, Gescher Damm;
Unfallzeit: 16.10.2025, 07.20 Uhr;
Im Begegnungsverkehr sind am Donnerstagmorgen in Ahaus-Wüllen zwei Fahrzeuge mit Außenspiegeln zusammengestoßen. Dazu kam es gegen 07.20 Uhr auf der Straße Gescher Damm. Beteiligt war der unbekannte Fahrer eines Sattelzuges mit hellem Führerhaus, der aus Richtung Gescher kommend unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
