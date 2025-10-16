PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Gescher Damm;

Unfallzeit: 16.10.2025, 07.20 Uhr;

Im Begegnungsverkehr sind am Donnerstagmorgen in Ahaus-Wüllen zwei Fahrzeuge mit Außenspiegeln zusammengestoßen. Dazu kam es gegen 07.20 Uhr auf der Straße Gescher Damm. Beteiligt war der unbekannte Fahrer eines Sattelzuges mit hellem Führerhaus, der aus Richtung Gescher kommend unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

