Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Wechsel im Bezirksdienst: Neuer Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger in Reken

Reken (ots)

Er bringt über 27 Jahre Diensterfahrung mit: Thomas Göckener ist seit August 2025 der neue Bezirksdienstbeamte der Polizei in Reken. Gemeinsam mit seinem Kollegen Rudolf Schlagenwerth kümmert er sich künftig um die Anliegen der Rekener Bürgerinnen und Bürger.

Seit 2007 versieht der Polizeioberkommissar seinen Dienst bei der Kreispolizeibehörde Borken. Zuvor war er auf Streife in Essen unterwegs, wo er nach Abschluss seiner Ausbildung im Jahr 2001 sechs Jahre lang im Wach- und Wechseldienst arbeitete. Der gebürtige Gemener ist tief in seiner Heimat verwurzelt. Er engagiert sich seit Jahren im örtlichen Schützenverein. In seiner Freizeit verbringt der Vater zweier Töchter viel Zeit mit seiner Familie - besonders gern auf Reisen nach Kroatien, seinem Lieblingsurlaubsziel. Während seiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der Polizeiwache Borken fiel auch Reken bereits in seine Zuständigkeit. Der 46-Jährige freut sich daher besonders, nun direkt vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Mit seinem Büro im Rathaus ist er gut erreichbar und durch die enge Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden optimal in die örtlichen Strukturen eingebunden.

Weiterführende Informationen zu den Aufgaben eines Bezirksdienstbeamten gibt es unter folgendem Link: https://borken.polizei.nrw/der-bezirksdienst-0

Das Rathaus in Groß-Reken befindet sich an der Kirchstraße 14. Dort sind die beiden Bezirksdienstbeamten zu den angegebenen Sprechzeiten - montags von 14 bis 15 Uhr, mittwochs von 11 bis 12 Uhr sowie freitags von 9 bis 10.30 Uhr - oder jederzeit telefonisch unter 02864 / 2736 erreichbar.

