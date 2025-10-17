Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Deipenbrock;

Unfallzeit: 16.10.2025, 15.55 Uhr;

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagnachmittag ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Legden zu. Der 75-jährige Mann aus Legden befuhr mit seinem Pedelec die Straße Deipenbrock und beabsichtigte die L574 zu überqueren. Dabei übersah er das Auto einer 26-jährigen Frau aus Heek, die auf der L574 in Richtung Legden unterwegs war. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Eine 59-jährige Frau aus Coesfeld, die mit ihrem Pkw hinter der Heekerin in gleiche Richtung unterwegs war, konnte ebenfalls nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf diesen auf. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt. Die Schadenshöhe wird mit etwa 10.000 Euro angegeben. (sb)

