Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Stadtlohn: schwerer Verkehrsunfall auf der K24
Vredener Straße

Stadtlohn (ots)

Zum Unfallzeitpunkt kam es auf der K24 - Vredener Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr. Durch den Aufprall wurde ein 72-jähriger Stadtlohner tödlich verletzt. Seine 72-Jährige Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber dem Klinikum Enschede zugeführt. Die Fahrerin des anderen Fahrzeugs, eine 37-jährige Vredenerin, wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen dem Borkener Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden dringend gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Ahaus (Tel.: 02861/900-0) in Verbindung zu setzen. Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder freigegeben.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 18.10.2025 – 15:04

    POL-BOR: Erstmeldung - Stadtlohn: Schwerer Verkehrsunfall auf der K24/Vredener Straße

    Stadtlohn (ots) - In Stadtlohn ist es auf der K24/Vredener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Leitstelle der Polizei Borken, Dennis Höing, Telefon 02861-900-4200 Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:28

    POL-BOR: Legden - Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

    Legden (ots) - Unfallort: Legden, Deipenbrock; Unfallzeit: 16.10.2025, 15.55 Uhr; Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagnachmittag ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Legden zu. Der 75-jährige Mann aus Legden befuhr mit seinem Pedelec die Straße Deipenbrock und beabsichtigte die L574 zu überqueren. Dabei übersah er das Auto einer 26-jährigen Frau aus Heek, die auf der L574 in Richtung Legden unterwegs ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:27

    POL-BOR: Heek - Mauer beschädigt und geflüchtet

    Heek (ots) - Unfallort: Heek-Nienborg, Schäpersgraben; Unfallzeit: 16.10.2025, 11.00 Uhr; Nachdem er in Heek-Nienborg die Mauer eines Wohnhauses beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen an der Straße Schäpersgraben gegen die Hauswand und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es ...

    mehr
