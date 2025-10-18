Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Stadtlohn: schwerer Verkehrsunfall auf der K24

Vredener Straße

Stadtlohn (ots)

Zum Unfallzeitpunkt kam es auf der K24 - Vredener Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr. Durch den Aufprall wurde ein 72-jähriger Stadtlohner tödlich verletzt. Seine 72-Jährige Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber dem Klinikum Enschede zugeführt. Die Fahrerin des anderen Fahrzeugs, eine 37-jährige Vredenerin, wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen dem Borkener Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden dringend gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Ahaus (Tel.: 02861/900-0) in Verbindung zu setzen. Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder freigegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell