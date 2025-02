LPI-GTH: Drei Waschanlagen angegriffen

Gotha (ots) - Am Sonntag gegen 04:00 Uhr fiel den Beamten der Polizei Gotha in Gotha, Eisenacher Straße ein E-Scooter Fahrer auf. Dieser versuchte durch Flucht sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch gestellt werden. Der Fahrer stand unter Einfluss von Drogen und führte auch Betäubungsmittel bei sich. Doch nicht genug dessen, er griff die Beamten an, leistete Widerstand und bespuckte die Beamten. Eine ...

