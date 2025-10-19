Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei zieht positive Zwischenbilanz nach zwei Tagen Kirmes

Bocholt (ots)

Die Polizei zieht nach den ersten beiden Tagen der Bocholter Kirmes eine überwiegend positive Bilanz. An dem Einsatzkonzept der Vorjahre wurde festgehalten: Neben eigenen Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Borken waren Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Gelsenkirchen sowie niederländische Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz.

Die Besucherinnen und Besucher der Bocholter Kirmes zeigten sich größtenteils ausgelassen und friedlich, sodass die Einsatzkräfte nur in einzelnen Fällen einschreiten mussten. Die registrierten Straftaten bewegen sich im Rahmen dessen, was bei einem Volksfest dieser Größenordnung als normal einzustufen ist.

Die Bilanz im Einzelnen:

Am Freitag verzeichnete die Polizei 27 Einsätze, die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machten. Darunter befanden sich 3 gefährliche Körperverletzungen, 5 einfache Körperverletzungen, 2 Streitigkeiten, 2 hilflose Personen, 4 Diebstähle, 1 vermisste Person, 1 Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, 10 sonstige Einsatzanlässe, 1 Ordnungswidrigkeit, 1 Sicherstellung einer PTB-Waffe. Im Rahmen der Aktionstage gegen Gewaltkriminalität kontrollierten die Einsatzkräfte 62 Personen. Es wurden insgesamt 12 Strafanzeigen und 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Zudem sprachen die Beamtinnen und Beamten 10 Platzverweise aus.

Am Samstag waren die Einsatzkräfte bei 38 polizeilichen Anlässen gefordert. Im Einzelnen wurden registriert: 1 Randalierer, 1 versuchte Körperverletzung, 1 einfache Körperverletzung, 2 gefährliche Körperverletzungen, 2 Bedrohungen, 7 Streitigkeiten, 3 hilflose Personen, 2 vermisste Personen, 1 Diebstahl, 1 Sachbeschädigung, 2 Verkehrsbehinderungen, 14 sonstige Einsatzanlässe, 3 Widerstände gegen Polizeivollzugsbeamte. Dabei wurde ein niederländischer Polizeibeamter dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden 96 Personen überprüft. Die Beamten leiteten 15 Strafanzeigen ein, nahmen 8 Personen in Gewahrsam, erteilten 9 Platzverweise und fertigten 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige. Darüber hinaus erfolgten 3 Sicherstellungen, 1 Sicherheitsleistung sowie 1 Blutprobenentnahme.

Fazit: Insgesamt ist im Vergleich zu den Vorjahren eine leichte Steigerung der Einsatzzahlen festzustellen. Dennoch zeigt sich die Polizei mit dem bisherigen Verlauf der Kirmes zufrieden. Das Einsatzkonzept hat sich erneut bewährt, und die enge Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei sowie der Bereitschaftspolizei Gelsenkirchen verlief reibungslos.

Die Polizei ist auch an den kommenden Veranstaltungstagen mit starken Kräften präsent, um für die Sicherheit der Feiernden zu sorgen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell