Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Am Friedhof;

Unfallzeit: zwischen 17.10.2025, 20.30 Uhr, und 18.10.2025, 09.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Am Friedhof in Bocholt. In der Nacht zum Samstag hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden schwarzen VW Passat Kombi angefahren und am Heck beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehr als 2.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell