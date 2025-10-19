Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Klünstraße;

Unfallzeit: 18.10.2025, zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Klünstraße in Borken-Weseke. Am Samstagmittag hatte er zuvor einen auf einem Parkplatz stehenden roten Opel Kadett angefahren und an der Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

