Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Diebe entwenden hochwertige Geräte

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Ostendorfer Straße;

Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 18.30 Uhr, bis 18.10.2025, 10.00 Uhr;

Hochwertige technische Geräte entwendet haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus drei landwirtschaftlichen Maschinen an der Ostendorfer Straße in Velen-Ramsdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Bedienmonitore sowie zwei Lenksysteme auf bislang unbekannte Weise ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell