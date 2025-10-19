PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Diebe entwenden hochwertige Geräte

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Ostendorfer Straße;

Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 18.30 Uhr, bis 18.10.2025, 10.00 Uhr;

Hochwertige technische Geräte entwendet haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus drei landwirtschaftlichen Maschinen an der Ostendorfer Straße in Velen-Ramsdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Bedienmonitore sowie zwei Lenksysteme auf bislang unbekannte Weise ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
