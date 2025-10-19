Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einbrüche in Vreden - Polizei ermittelt in zwei Fällen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Kirchplatz / Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 20.00 Uhr, und 18.10.2025, 09.00 Uhr;

In der Nacht zum Samstag kam es in Vreden zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst in der Otto-Hahn-Straße gewaltsam Zutritt zu einem Imbissbetrieb. Dazu schlugen sie die Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Werkzeuge sowie Kartenlesegeräte. Ebenfalls in der Nacht drangen Unbekannte am Kirchplatz in Büroräume ein. Auch hier wurden Fensterscheiben eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Ahaus unter der Telefonnummer (02561) 9260 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell