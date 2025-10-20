POL-BOR: Bocholt - In Wohnung eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Innsbrucker Straße;
Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 13.00 Uhr und 19.10.2025, 18.00 Uhr;
In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Innsbrucker Straße in Bocholt. Zwischen Freitagmittag und Sonntagabend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Innern. Dort durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke und Schubladen. Nach Angaben der Geschädigten wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell