POL-BOR: Bocholt - In Wohnung eingebrochen

Ahaus (ots) - Zum Unfallzeitpunkt kam aus bislang ungeklärter Ursache ein mit drei Personen besetzter PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der 83-jährige Fahrer sowie die 76-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden nach der Bergung durch die Feuerwehr mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels ...

