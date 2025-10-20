PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Wohnung eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Innsbrucker Straße;

Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 13.00 Uhr und 19.10.2025, 18.00 Uhr;

In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Innsbrucker Straße in Bocholt. Zwischen Freitagmittag und Sonntagabend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Innern. Dort durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke und Schubladen. Nach Angaben der Geschädigten wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:10

    POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Stenerner Weg; Tatzeit: 19.10.2025, zwischen 0.00 Uhr und 14.40 Uhr; Ein Baustellenfahrzeug mutwillig beschädigt haben bislang Unbekannte in Bocholt. Das Fahrzeug stand in der Nacht zu Sonntag an der Straße Stenerner Weg, als die Täter es beschädigten. Sie schlugen die Scheiben ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Die ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 18:13

    POL-BOR: Abschlussmeldung - Ahaus: schwerer Verkehrsunfall auf der L560

    Ahaus (ots) - Zum Unfallzeitpunkt kam aus bislang ungeklärter Ursache ein mit drei Personen besetzter PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der 83-jährige Fahrer sowie die 76-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden nach der Bergung durch die Feuerwehr mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 13:52

    POL-BOR: Erstmeldung - Borken: Schwerer Verkehrsunfall auf der L560 in Ahaus

    L560 Ahaus (ots) - In Ahaus ist es auf L560 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle (l560) und Teile der B70 sind aktuell gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Leitstelle der Polizei Borken, Stephan Reckmann, Telefon 02861-900-4200 Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren