POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Stenerner Weg;
Tatzeit: 19.10.2025, zwischen 0.00 Uhr und 14.40 Uhr;
Ein Baustellenfahrzeug mutwillig beschädigt haben bislang Unbekannte in Bocholt. Das Fahrzeug stand in der Nacht zu Sonntag an der Straße Stenerner Weg, als die Täter es beschädigten. Sie schlugen die Scheiben ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
