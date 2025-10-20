PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Legden - Korrektur zu: Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

Legden (ots)

In unserer Pressemitteilung "Legden - Verkehrsunfall fordert Verletzten", Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6139970, ist es irrtümlich zu einer Verwechslung gekommen. Bei dem dort beschriebenen Unfallgeschehen vom Donnerstag, 16.10.2025, hatte eine 59-jährige Frau aus Coesfeld mit ihrem Wagen trotz sofortigen Bremsens auf der L 574 einen unvermittelt querenden Radfahrer touchiert und nicht, wie in der Ursprungsmeldung dargestellt, eine 26 Jahre alte Heekerin. Diese hatte den nachfolgenden Wagen gesteuert, der auf das vorausfahrende Auto der 59-Jährigen aufgeprallt war.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

