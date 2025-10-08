PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Nageldesigner arbeitete unter falscher Identität
Zoll deckt erneut illegalen Aufenthalt im Kreis Borken auf

HZA-MS: Nageldesigner arbeitete unter falscher Identität / Zoll deckt erneut illegalen Aufenthalt im Kreis Borken auf
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Mit fremden Papieren hat sich ein Mann, der für Deutschland keine Aufenthaltsgenehmigung besaß, in einem Nagelstudio im Kreis Borken eine Anstellung verschafft. Der Zoll nahm den Mann daraufhin vorläufig fest.

Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Münster hatten ein Nagelstudio kontrolliert, in dem es im Juni bereits zwei Fälle von illegaler Beschäftigung gegeben hatte. Dabei trafen sie auf einen 23-jährigen Nageldesigner, der sich lediglich mit einer beschädigten Krankenversicherungskarte ausweisen konnte. Die Karte war auf einen Mann ausgestellt, der für Deutschland eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis besaß.

Da das Foto des Mannes auf der Karte jedoch nach einer genauen Überprüfung vom tatsächlichen Erscheinungsbild des angetroffenen Nageldesigners abwich, zweifelte der Zoll die Identität des 23-Jährigen an und brachte ihn zur zuständigen Polizeidienststelle.

Dort gab der vietnamesische Staatsbürger seine wahre Identität preis. Darüber hinaus räumte er ein, sich seit mehreren Monaten unerlaubt in Deutschland aufzuhalten und auch gearbeitet zu haben.

Der Inhaber des Nagelstudios reagierte auf diese Entdeckung glaubhaft überrascht. Er hatte den Mann nach eigenen Angaben in gutem Glauben auf dessen vorgegebene Identität eingestellt.

Gegen den Arbeitnehmer leitete der Zoll Strafverfahren ein. Über seine Ausreise entscheidet das zuständige Ausländeramt.

Die weiteren Ermittlungen des Zolls, auch gegen den Inhaber der Krankenversicherungskarte, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Münster
Verena John
Telefon: 0251/4814-1306
E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Münster
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren