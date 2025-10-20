POL-BOR: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B474 in Legden

Borken (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Waldstraße; Tatzeit: zwischen 19.10.2025, 22.00 Uhr und 20.10.2025, 06.45 Uhr; In einen weißen VW Kombi eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken-Burlo. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug auf einer Grundstückseinfahrt in der Waldstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Fahrzeugs und entwendeten Fahrzeugteile aus ...

