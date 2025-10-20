POL-BOR: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B474 in Legden
Legden (ots)
In Legden ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle B474 in Höhe Haulingort 30 ist aktuell voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.
