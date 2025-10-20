PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B474 in Legden

Legden (ots)

In Legden ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle B474 in Höhe Haulingort 30 ist aktuell voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle

Lukas Jäger
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:34

    POL-BOR: Borken-Burlo - In Auto eingebrochen

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Waldstraße; Tatzeit: zwischen 19.10.2025, 22.00 Uhr und 20.10.2025, 06.45 Uhr; In einen weißen VW Kombi eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken-Burlo. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug auf einer Grundstückseinfahrt in der Waldstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Fahrzeugs und entwendeten Fahrzeugteile aus ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:19

    POL-BOR: Legden - Korrektur zu: Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

    Legden (ots) - In unserer Pressemitteilung "Legden - Verkehrsunfall fordert Verletzten", Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6139970, ist es irrtümlich zu einer Verwechslung gekommen. Bei dem dort beschriebenen Unfallgeschehen vom Donnerstag, 16.10.2025, hatte eine 59-jährige Frau aus Coesfeld mit ihrem Wagen trotz sofortigen Bremsens auf der L 574 ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:06

    POL-BOR: Legden - Polizei fahndet mit Phantombild nach Raub auf Tankstelle

    Legden (ots) - Nach dem Raub auf eine Tankstelle in Legden am 06.10.2025 (Link zur Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6132681) fahndet die Kriminalpolizei Borken nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Weitere Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren