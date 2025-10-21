Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B474 in Legden

Legden (ots)

Unfallort: Legden, B474 (Holtwicker Straße) , ca. 500 Meter südlich der L574 Unfallzeit: Montag, 20.10.2025, 20:00 Uhr

Auf der B474 in Legden, kurz hinter der Hermannshöhe in Fahrtrichtung Holtwick, ist es am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-jähriger Mann aus Legden tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Legdener mit seinem Pkw die B474 von Holtwick kommend in Fahrtrichtung Legden. In Höhe der Unfallstelle kam er aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der entgegenkommende Pkw wurde von einem 23-jährigen Mann aus Legden geführt, der noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzung verstarb. Der 39-jährige Fahrer des anderen Pkw blieb unverletzt. In seinem Pkw befand sich auf der Rücksitzbank noch die 10-jährige Tochter des Fahrzeugführers, die leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die B474 (Holtwicker Straße) war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 01:55 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam eingesetzt. Die Polizei Borken hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat bei der Polizeiwache in Ahaus in Verbindung (Telefon 02561-926-0) zu setzen.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4210

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell