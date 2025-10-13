Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (970) 38-jähriger Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Neustadt a.d. Aisch (ots)

Seit Montagmorgen (13.10.2025) wird der 38-jährige Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Herr B. wurde zuletzt heute morgen gegen 07:30 Uhr gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/092194/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161 8853 - 0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

