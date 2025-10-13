Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (970) 38-jähriger Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Neustadt a.d. Aisch (ots)
Seit Montagmorgen (13.10.2025) wird der 38-jährige Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Herr B. wurde zuletzt heute morgen gegen 07:30 Uhr gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.
Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/092194/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161 8853 - 0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.
