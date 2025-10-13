Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (969) Mann nach Streit schwer verletzt - aktueller Sachstand

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 917 vom 24.09.2025 berichtet, verletzte ein 35-Jähriger seinen 55-jährigen Mitbewohner im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard mit einem spitzen Gegenstand schwer. Dieser ist inzwischen im Krankenhaus verstorben.

Gegen 19:30 Uhr gingen über Notruf mehrere Mitteilungen über einen lautstarken Streit und eine verletzte Person in einem Wohnheim in der Kunigundenstraße ein. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst auf einen schwer verletzten Mann, der stark am Kopf blutete. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 55-Jährige aus unbekannten Gründen mit seinem Mitbewohner in Streit. Dieser schlug ihn im Verlauf mit einem spitzen Gegenstand auf den Kopf. Der Tatverdächtige konnte am 24.09.2025 durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West festgenommen werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der 55-Jährige verstarb am 09.10.2025 im Krankenhaus. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt.

Weitere Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unter der Telefonnummer 0911 3212 780.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell