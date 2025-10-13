POL-MFR: (966) 76-jähriger Murat A. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (09.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Mann einer 87-jährigen Frau in Erlangen die Handtasche. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 87-jährige Deutsche suchte gegen 14:35 Uhr die Postbank-Filiale in den Erlanger Arcaden auf und hob dort mehrere tausend Euro Bargeld ab. Im ...

mehr