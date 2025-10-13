Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (965) Unbekannter entriss einer Seniorin die Handtasche - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Mann einer 87-jährigen Frau in Erlangen die Handtasche. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 87-jährige Deutsche suchte gegen 14:35 Uhr die Postbank-Filiale in den Erlanger Arcaden auf und hob dort mehrere tausend Euro Bargeld ab. Im Anschluss fuhr sie mit dem Bus vom Hauptbahnhof zum Waldkrankenhaus. Hier verließ sie den Bus und überquerte gegen 15:15 Uhr die Rathsberger Straße. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Mann, riss der 87-Jährigen die Handtasche aus der Hand und rannte anschließend in Richtung des nahegelegenen Waldes. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die mehrere Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt eingebunden waren, führten nicht zur Festnahme des noch immer flüchtigen Diebes.

Von diesem liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 175 cm groß, helle Jacke, dunkle Hose, schwarzes Basecap. Er führte einen schwarz/blauen Rucksack und eine rote Tasche mit sich.

Inzwischen hat das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- Wer hat die Tat beobachtet? - Wer kann Angaben zum Fluchtweg des Diebes machen? - Wem ist der Unbekannte bereits im Vorfeld (Erlanger Arcaden, Postbank, Bus) aufgefallen? - Wem ist der Mann nach der Tat aufgefallen?

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell