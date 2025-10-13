Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (964) Diebesgut bei Personenkontrolle aufgefunden - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

Ein 37-jähriger Mann fiel im Nürnberger Stadtteil Steinbühl einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West am Freitagmittag (10.10.2025) auf und wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei fanden die Beamten neben einer geringen Menge Rauschgift auch mutmaßliches Diebesgut. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Gegen 11:30 Uhr wurde eine Streife in der Rothenburger Straße auf einen Mann aufmerksam, der sich nahe eines Toilettenhäuschens verdächtig verhielt. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem bulgarischen Staatsangehörigen eine geringe Menge Crystal sowie eine Softair Pistole. Der Mann führte zudem ein Lastenrad mit sich, für welches er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte. In dem Lastenrad befanden sich wiederum elektronische Geräte, unter anderem Smartphones, bei denen es sich ersten Ermittlungen zu Folge auch um Diebesgut handelt.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest und stellten das Rauschgift sowie das mutmaßliche Diebesgut sicher. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag wegen Diebstahls.

Nachdem der Tatverdächtige in die Haftzelle bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West verbracht worden war, verhielt er sich psychisch auffällig und äußerte suizidale Absichten, woraufhin er in eine Fachklinik verlegt wurde.

