Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (962) Zeugenaufruf nach Einbruch in Kiosk

Nürnberg (ots)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (09.10.2025) und Freitagmorgen (10.10.2025) in einen Kiosk in Nürnberg-Röthenbach ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Personen verschafften sich mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Ladens in der Jägerstraße. Aus dem Innenraum entwendeten sie Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie den Inhalt der Kassen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

