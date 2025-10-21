PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Ahaus - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der L560

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Graes, L560;

Unfallzeit: 19.10.2025, 13.30 Uhr;

Am Sonntagmittag kam ein mit drei Personen besetzter Pkw von der Fahrbahn der L560 ab und überschlug sich im Straßengraben. Eine 83-jährige Mitfahrerin erlitt tödliche Verletzungen (Link zur Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6140646). Der 83-jährige Fahrer und die 76-jährige Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Am Montag teilte die Unfallklinik mit, dass der 83-jährige Fahrer im Krankenhaus verstarb. Es gibt Hinweise, dass gesundheitliche Probleme des Mannes unfallursächlich gewesen sein könnten. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

