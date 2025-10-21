PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Meisenstraße;

Tatzeit: 20.10.2025, 20.55 Uhr;

In ein Wohnhaus eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Schöppingen an der Meisenstraße. Montagabend gegen 20.55 Uhr kletterte der Unbekannte über den Gartenzaun und leuchtete mit einer Taschenlampe durch Fenster und Glastüren des Hauses. Die Bewohnerin bemerkte den Mann und schaltete das Licht im Haus ein. Daraufhin flüchtete der Einbrecher. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, kräftige Statur. Zur Tatzeit trug er eine helle, gesteppte Winterjacke oder Weste, mit hellen Ärmeln und Kapuze, eine dunkle Hose, schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Maske. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

