PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - In Tagespflege eingebrochen

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Am Vereinshaus;

Tatzeit: zwischen dem 20.10.2025, 17.00 Uhr und 21.10.2025, 05.40 Uhr;

In eine Tagespflege-Einrichtung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Südlohn. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Dienstag auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Die Unbekannten entwendeten einen Tresor und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 14:49

    POL-BOR: Rhede - Auto beschädigt

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Jahnstraße; Tatzeit: zwischen dem 19.10.2025, 19.55 Uhr bis 20.10.2025, 16.30 Uhr; Einen grauen Nissan beschädigt haben bislang Unbekannte in Rhede. Das Auto parkte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag am Straßenrand an der Jahnstraße. Dort beschädigte der Täter das Fahrzeug an der gesamten Beifahrerseite. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh) ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:59

    POL-BOR: Schöppingen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Meisenstraße; Tatzeit: 20.10.2025, 20.55 Uhr; In ein Wohnhaus eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Schöppingen an der Meisenstraße. Montagabend gegen 20.55 Uhr kletterte der Unbekannte über den Gartenzaun und leuchtete mit einer Taschenlampe durch Fenster und Glastüren des Hauses. Die Bewohnerin bemerkte den Mann und schaltete das Licht im Haus ein. Daraufhin ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:58

    POL-BOR: Schöppingen - Sachbeschädigung einer digitalen Outdoor-Stele

    Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Kirchplatz; Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 12.00 Uhr und 20.10.2025, 07.00 Uhr; Eine Outdoor-Monitor-Stele mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Schöppingen. Die Stele stand auf dem Kirchplatz, als die Unbekannten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Monitor beschädigten. Die Tat ereignete sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren