POL-BOR: Borken - Unbekannte entwenden Pkw
Borken (ots)
Tatort: Borken, Bischoff-Dietrich-Straße;
Tatzeit: zwischen 20.10.2025, 16.30 Uhr und 21.10.2025, 07.00 Uhr;
Einen roten VW Golf mit BOR-Kennzeichen gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Borken. Das Auto stand zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in einer Parkbucht an der Bischoff-Dietrich-Straße, als sich die Tat ereignete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
