Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte entwenden Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bischoff-Dietrich-Straße;

Tatzeit: zwischen 20.10.2025, 16.30 Uhr und 21.10.2025, 07.00 Uhr;

Einen roten VW Golf mit BOR-Kennzeichen gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Borken. Das Auto stand zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in einer Parkbucht an der Bischoff-Dietrich-Straße, als sich die Tat ereignete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

