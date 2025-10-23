Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendieb nach Tat renitent

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 22.10.2025, 13.00 Uhr;

Ein Ladendieb hat am Mittwoch in Gronau eine Mitarbeiterin zur Seite gestoßen. Diese hatte ihn gegen 13.00 Uhr angesprochen, als er mit unbezahlter Ware einen Verbrauchermarkt an der Ochtruper Straße verlassen wollte. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge nahm kurzzeitig die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch in einem weiteren Markt aus den Augen. Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein Basecap mit buntem Logo vorne, einen grauen Hoodie mit Reißverschluss und Kapuze, eine dunkle Hose, dunkle Sneaker sowie einen schwarzen Rucksack mit gelben Applikationen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (sb)

