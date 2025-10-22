PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - In zwei Werkhallen einer Firma eingebrochen

Legden (ots)

Tatort: Legden, Neue Mühle;

Tatzeit: zwischen 21.10.2025, 15.45 Uhr und 22.10.2025, 06.35 Uhr;

In zwei Werkhallen einer Firma eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Neue Mühle in Legden. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den beiden Hallen und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

