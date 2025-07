Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Seitlich touchiert und weitergefahren

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Rekener Straße;

Unfallzeit: 26.07.2025, 09.30 Uhr;

Im Gegenverkehr sind am Samstag in Heiden zwei Autos mit den Spiegeln kollidiert. Ein Unbekannter entfernte sich mit einem schwarzen Pkw, der abgebrochene Spiegel seines Fahrzeugs blieb zurück. Der Unfall ereignete sich gegen 09.30 Uhr auf der Rekener Straße außerorts zwischen Reken und Heiden; die Unfallstelle liegt im Bereich einer Kurve nahe der Einmündung Sölling. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell