Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf- Werkzeugdiebe brechen drei Transporter auf

Velen-Ramsdorf (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Siemensstraße;

Tatzeit: zwischen 22.10.2025, 18.00 Uhr und 23.10.2025, 06.15 Uhr;

Werkzeuge aus drei Transportern gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Velen-Ramsdorf an der Siemensstraße. In der Nacht zu Donnerstag machten sich die Unbekannten gewaltsam an den Seitentüren der Fahrzeuge zu schaffen und entwendeten aus dem Inneren Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

