POL-BOR: Gronau - Holzkonstruktion an Waldbühne beschädigt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Lenné-Straße;
Tatzeit: zwischen 22.10.2025, 16.00 Uhr und 23.10.2025, 08.15 Uhr;
Zwei Holzbalken einer Unterkonstruktion der Waldbühne beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an den Balken an der Lenné-Straße zu schaffen.
Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
