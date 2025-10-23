PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Holzkonstruktion an Waldbühne beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Lenné-Straße;

Tatzeit: zwischen 22.10.2025, 16.00 Uhr und 23.10.2025, 08.15 Uhr;

Zwei Holzbalken einer Unterkonstruktion der Waldbühne beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an den Balken an der Lenné-Straße zu schaffen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

