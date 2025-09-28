PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Person nach Unfall eingeklemmt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr auf der Moosstraße / K7723 am Ortsausgang Tettnang in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Audi Q5 auf. Dadurch kam der Smart des 74-jährigen ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn prallt der Smart gegen einen Baum und blieb auf der Fahrerseite im Gras liegen. Der im Fahrzeug alleine mit 2 Hunden befindliche Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus seinem, auf der Seite liegenden Auto geborgen werden. Einer seiner Hunde überlebte den Unfall leider nicht und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der andere Hund erlitt augenscheinlich keine schwereren Verletzungen, um ihn kümmerten sich verständigte Angehörige des Fahrers. Der Mann selbst musste zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. Am Q5 entstand am Heck ein Schaden von ca. 5 000 Euro, am Smart wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 12 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

