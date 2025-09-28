Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Motorroller entwendet - Zeugensuche

Im Zeitraum von Dienstag bis Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Motorroller. Die Primavera von Piaggio war in einem Carport in der Hochbildstraße verschlossen abgestellt. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat an den fraglichen Tagen oder Nächten verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht.

Salem

Mann am Schlosssee verletzt - Zeugensuche

Nach Angaben des 83-jährigen Geschädigten ging er am Samstagmorgen, gegen 09:45 Uhr am Schlosssee, parallel zur Bodenseestraße auf dem Geh- und Radweg spazieren. Hierbei habe ihn ein ca. 50-jähriger, 165cm großer, untersetzter Mann mit blonden Haaren und dunkler Bekleidung unvermittelt niedergeschlagen und leicht verletzt. Der unbekannte Mann sei anschließend in Richtung Mimmenhausen davongelaufen. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des flüchtigen Mannes. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 sucht Zeugen des Vorfalls und erbittet Hinweise zur Tat und Täter.

Salem

Heranwachsender von mehreren Personen angegriffen - Zeugensuche

Nach Angaben des 19-jährigen Geschädigten wurde er in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr in der Bahnhofstraße von drei Personen angegriffen. Eine männliche Person habe dabei auf ihn eingeschlagen, wodurch er leicht am Kopf verletzt wurde. Hiernach ging die dreiköpfige Personengruppe in Richtung Bodenseestraße zu Fuß flüchtig. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung der flüchtigen Gruppe. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 sucht Zeugen des Vorfalls und erbittet Hinweise zur Tat und Täter.

