PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg-Oberzell

Pkw prallt gegen Baum, drei Verletzte

Am Samstag, gegen 16:50 Uhr kam ein Pkw VW Caddy im Ortsgebiet von Oberzell in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Gartenzaun und prallte schlussendlich gegen einen Baum. Der Caddy kam in einem Vorgarten zum Unfallendstand. Zur Unfallzeit befanden sich 3 männliche Personen im Pkw. Durch das Unfallgeschehen erlitten der 40-jährige Fahrer und sein 29-jähriger Mitfahrer schwere Verletzungen, der dritte, 30-jährige Insassen leichte Verletzungen. Lebensgefahr bestand mit jetzigem Kenntnisstand bei keiner Person. Zur medizinischen Erstversorgung und Einlieferung in umliegende Krankenhäuser waren mehrere Rettungswägen, Notarztwägen, sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete zur Unfallrekonstruktion ein unfallanalytisches Gutachten an. Ein Gutachter kam direkt an die Unfallstelle und verschaffte sich zusammen mit dem Verkehrsunfalldienst eine Übersicht und nahm die relevanten Daten auf. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

