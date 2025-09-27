Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unfall an Fußgängerüberweg

Eine 50-jährige Fußgängerin stieg am Freitag gegen 20.47 Uhr in der Grötzelstraße in Friedrichshafen aus dem Bus aus und wollte die Straße auf dem Fußgängerüberweg hinter dem Bus überqueren. Ein aus Richtung Bucholz kommender 72-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und erwischte die Frau mit seinem linken vorderen Kotflügel. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Gegen den Unfallverursacher, an dessen Pkw kein Schaden entstand, wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Überlingen

Opel kracht in Leitplanke

Am Freitag gegen 22.20 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Goldbach in Überlingen. Nach Eintreffen der Polizeibeamten aus Überlingen geht diese davon aus, dass der 31-jährige Opel-Fahrer aufgrund überhöhtem Alkoholgenuss, nicht angepasster Geschwindigkeit und Nässe linksseitig von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit der dort angebrachten Schutzplanke. Aufgrund der Wucht des Aufpralls, wurde das Fahrzeug wieder zurück mittig auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich stehen blieb. Der Sachschaden wird auf ca. 5000.- Euro geschätzt. Demzufolge wurde beim Fahrer einen Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen umgerechneten Wert von über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell