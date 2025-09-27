Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bad Saulgau

Bierstetten

Ravensburg (ots)

Unfallflucht

Am Samstag gegen 01.20 Uhr befährt vermutlich ein dunkelblauer Nissan die Heimstraße in Bierstetten, aus Richtung Ebersbach-Musbach kommend, in Richtung Ortskern. Beim Abbiegen nach rechts auf die L 283 / Bierstetter Straße kommt er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die linke Fahrbahnseite. Hier kollidiert er mit einer 27-jährige Audi-Fahrerin die in Richtung Bad Saulgau unterwegs war. Trotz einer heftigen Kollision fährt der Unfallverursacher mit unverminderter Geschwindigkeit in Richtung Reichenbach weiter. An der Unfallstelle bleiben mehrere Fahrzeugteile eines Nissan zurück. Der Sachschaden am Audi beträgt mindestens 3000.- Euro. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit evtl. Beobachtungen gemacht haben, oder zu dem Pkw-Nissan Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell