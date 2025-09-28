Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugensuche

Ein 62-jähriger Geschädigter stellte vor Fahrtantritt am Samstagmorgen fest, dass an seinem Hyundai ein Fahrradschloss angebracht war. Ein bislang unbekannter Täter hatte dieses Fahrradschloss an der Felge des Pkw aus bislang unbekannten Gründen angebracht. Sein Auto stand im fraglichen Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in der Danzinger Straße. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat und Täter.

Leutkirch im Allgäu

Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugensuche

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag in der Zeit von 17:30 bis 18:00 Uhr einen parkend abgestellten Opel Vivaro. Der geschädigte Vivaro war auf einem Parkplatz an den Bahnhofsarkaden 3 abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf 1 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 erbittet Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell