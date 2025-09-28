Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Ostrach

Mann in Bar niedergeschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr soll ein 40-jähriger einen 49-jährigen Mann in einer Bar in der Albert-Reis-Straße niedergeschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde, weshalb er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei war der Tatverdächtige nicht mehr in der Bar, aber dem Geschädigten namentlich bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 erbittet Zeugenhinweise zum Tatablauf.

Sigmaringen

Parkenden Pkw beschädigt - Zeugensuche zu Unfallflucht

Beim Ausparken am Samstagabend gegen 20:50 Uhr beschädigte der Fahrer eines dunklen SUV den dahinter parkend abgestellten VW Golf. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer des SUV mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung weiter zu kümmern. An der Front des VW Golf entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 7571/104-0 erbittet Zeugenhinweise zum Tatfahrzeug und / oder zum flüchtigen Fahrer des verursachenden SUV.

Pfullendorf

Rollerfahrer flüchtet - Zeugensuche

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Pfullendorf einen schwarzen Motorroller im Stadtgebiet mit einer auffälligen Fahrweise fest. Einer Kontrolle entzog sich der Fahrer mit schwarzem Helm und schwarzer Daunenjacke, indem er seine Fahrt beschleunigte und Wege nutzte, die mit einem Streifenwagen nicht befahrbar waren. Die Beamten stellten unter anderem fest, dass Teile des angebrachten Kennzeichenschildes mit Klebeband abgeklebt und somit unleserlich gemacht worden waren. Der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 erbittet Zeugenhinweise zum schwarzen Roller und dessen Nutzer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell